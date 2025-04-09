"التعليم" ترشح المعلمين المتميزين لجائزة المعلم القارية للاتحاد الأفريقي 2025

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تدعوهم فيه إلى ترشيح "معلم ومعلمة "لجائزة الاتحاد الأفريقي القارية للمعلمين لعام 2025، في خطوة تهدف إلى دعم وتشجيع المعلمين المتميزين، وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة التي تبرز التميز الأكاديمي والمهني للمعلم المصري.

وحددت الوزارة، عدة شروط يجب توافرها في المعلمين المرشحين، أبرزها أن يكون المرشح من مواطني جمهورية مصر العربية، وأن يكون قد سبق له الفوز بجائزة على مستوى الجمهورية أو الوطن العربي، فضلًا عن كونه حاصلًا على مؤهل رسمي ومُسكّنًا على رأس عمله كمعلم في المرحلة الإبتدائية أو الثانوية.

كما يشترط في المرشح، أن يتمتع بقدرات تدريسية عالية الجودة تؤدي إلى نتائج متميزة في تحصيل الطلاب، ويُظهر إلمامًا راسخًا بالمادة الدراسية ومتابعة للتطورات الحديثة، إلى جانب امتلاكه مهارات إدارة الصف وتشجيع السلوك الإيجابي وتعزيز القيم المجتمعية والثقافية في بيئة التعليم.

وطالبت الوزارة بإرسال مستندات الترشيح باللغتين العربية والإنجليزية، في موعد أقصاه الخميس 10 أبريل 2025، وتشمل:

- سيرة ذاتية موجزة تتضمن معلومات عن العمر، الجنس، سنوات الخدمة، المؤهلات الرسمية، والمواد التي يدرسها المعلم.

- نبذة عن المدارس التي عمل بها المعلم، متضمنة نوع المدرسة (حضري/ريفي، بنين/بنات/مختلط، داخلي/نهاري، مدارس دامجة).

- بيان من المديرية التعليمية يوضح أسباب الترشيح، بالإضافة إلى شرح للآلية التي تم بها اختيار المرشح.