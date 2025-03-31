وكيل تعليم الجيزة يستقبل مديري الإدارات للتهنئة بعيد الفطر

كتب- أحمد الجندي:

استقبل سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، بمكتبه بديوان عام المديرية، مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات، الذين حضروا لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب "عطية" عن امتنانه لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح الفريق الواحد داخل منظومة التعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشاعر الصادقة تبرهن على قوة النسيج الإداري والتربوي الذي تتميز به تعليم الجيزة.

وأكد وكيل الوزارة أن العيد لا يُقاس بالمظاهر وحدها، بل بالنيات الصادقة التي تتحول إلى عمل، وبالقلوب المتآلفة التي تؤمن بأن التربية رسالة جماعية يُنجزها فريق يعمل على قلب واحد.



واختتم "عطية" حديثه مؤكدًا أن عيد الفطر في تعليم الجيزة ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو لحظة تجديدٍ للعهد، وشحذٍ للهمم، وإعادة صياغةٍ للمسؤولية بأدوات أقوى وإرادة أصلب، بما يضمن استمرار التقدم والازدهار في مسيرة التعليم بالمحافظة.



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