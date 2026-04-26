حذر الإعلامي عمرو أديب، من فشل المفاوضات بين أمريكا وإيران، واصفا إياه بالكارثة التي تهدد العالم بأكمله.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه في حال إعلان عودة الحرب وانهيار المفاوضات، فعلى الجميع البدء في عد القروش التي يملكها.

وأشار الإعلامي إلى أن فشل المفاوضات يعني أن الحياة من الآن وحتى نهاية 2026 ستكون في ظلام، مؤكدا أن أمله مشروع في سير المفاوضات بشكل جيد.

وشدد على أنه ليس مطلوبا اتفاق كامل وشامل، لكن المهم أن يبدأ التوافق وتتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح.

وأوضح عمرو أديب أن عدم التوافق وانهيار المفاوضات سيؤديان إلى عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس في كل مكان.