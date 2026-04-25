إصابة معلمة في مشاجرة داخل ميكروباص بالمعادي.. و"المعلمين" تتحرك قانونيًا

كتب : أحمد الجندي

08:30 م 25/04/2026

خلف الزناتي نقيب المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية ، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالمعادي ، يفيد بإصابة المعلمة رشا زينهم ، يوم الأربعاء الماضى عقب انتهاء عملها، أثناء استقلالها سيارة ميكروباص في طريقها إلى المنزل، حيث نشبت مشاجرة بينها وبين بعض السيدات داخل المركبة، ما أسفر عن تعرضها لإصابات استدعت نقلها إلى مستشفى المقطم للتأمين الصحي .

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، تمام محمد تمام رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمعادي، بالتواجد مع المعلمة المصابة بالمستشفى والاطمئنان على الحالة الصحية لها و توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها.

تحسن حالتها الصحية بشكل كامل

واوضحت النقابة أن المعلمة تلقت الاسعافات اللازمة وغادرت المستشفى بعد التأكد من تحسن حالتها الصحية بشكل كامل، واستقرار وضعها دون وجود أي إصابات خطيرة، فيما تواصل النقابة متابعة حالتها بشكل دوري خلال الفترة المقبلة.

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين، محامى النقابة الفرعية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في الواقعة، بما يضمن حفظ حقوق المعلمة القانونية والأدبية.

نقابة المعلمين حوادث المعادي اعتداء على معلمة أخبار التعليم

