أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، تعديل توقيت الزيارة بقلعة قايتباي، وذلك تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي؛ حيث تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم حركة الزيارات.

ساعات العمل الرسمية وموعد إغلاق شباك التذاكر

أوضح متولي في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن قلعة قايتباي تبدأ في استقبال زوارها يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وتقرر أن يغلق شباك التذاكر في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن تُغلق القلعة أبوابها أمام الزيارات في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتمتد فترة العمل إلى 11 ساعة متصلة.

جدول عروض الصوت والضوء

وبشأن الأنشطة المسائية، أشار مدير عام الآثار إلى أن القلعة تنظم عرضين متتاليين للصوت والضوء يوميا بشكل أساسي؛ يبدأ العرض الأول في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويليه العرض الثاني في تمام الساعة 9:30 مساءً، مع إمكانية إضافة عرض ثالث عند الساعة 10:30 مساءً في حال وجود إقبال جماهيري متزايد.

آلية الحصول على التذاكر ومنظومة الدفع الرقمي

تعتمد منظومة الدخول إلى قلعة قايتباي بالكامل على التذاكر الإلكترونية، والتي يمكن للجمهور الحصول عليها إما عبر الموقع الرسمي أو من خلال شباك التذاكر المخصص بمحيط القلعة، مع التأكيد على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة لتسهيل عملية الدخول.

قائمة أسعار تذاكر دخول القلعة وعروض الصوت والضوء

تحددت أسعار تذاكر دخول القلعة لتكون 60 جنيها للمصري، و30 جنيها للطالب المصري، بينما بلغت 200 جنيه للأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي.

وبالنسبة لعروض الصوت والضوء، تتراوح أسعار التذاكر للمصريين بين 150 و200 جنيه، بينما تحدد سعر تذكرة الأجانب بـ 1350 جنيها.