لقي مواطن يعمل مؤذن مصرعه، فيما أُصيب شقيقه بإصابات بالغة، في قرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، إثر مشاجرة بين عائلتين تحولت إلى واقعة مأساوية.

فيديو يوثق لحظات الاشتباك

كشفت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات اندلاع الاشتباكات، حيث استخدم أطراف المشاجرة الشوم والعصي، وسط حالة من الفوضى والعنف، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وفاة المؤذن داخل المستشفى

وتطورت الأحداث بإصابة المؤذن إصابات خطيرة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لكنه توفي داخل العناية المركزة متأثرًا بجراحه.

إصابة شقيقه وحالته حرجة

كما أُصيب شقيق المتوفى بإصابات خطيرة في الرأس نتيجة الاعتداء عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث ما زال تحت الملاحظة الطبية وحالته حرجة.

تحقيقات أمنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين.