شروط التقديم للعمل في كنترولات الثانوية العامة 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الشروط الواجب توافرها للراغبين في التقدم للعمل بكنترولات امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 والأوراق المطلوبة، وذلك لضمان انتظام أعمال الامتحانات.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على المتقدمين كتابة طلب الالتحاق بالعمل بأنفسهم داخل مقر اللجنة، مع إرفاق المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي وكود المعلم أو الإداري.

صورة شخصية حديثة.

صحيفة أحوال وظيفية مستخرجة من ملف الخدمة، على أن يتم استكمالها خلال أسبوع من التقديم.

و من المقرر عقد الاختبار التحريري للمتقدمين يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر اللجنة، ويُشترط على جميع المتقدمين الالتزام بالشروط المحددة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وضعت الوزارة عدة ضوابط يجب الالتزام بها لضمان حسن سير العملية الامتحانية، وتشمل:

أن يكون المتقدم مثبتًا على درجة مالية دائمة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

عدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات وفقًا للنشرة العامة رقم (1) لعام 2022.

عدم وجود أقارب للمتقدم من طلاب الثانوية العامة حتى الدرجة الرابعة في أي من محافظات قطاع (1) بأسيوط، والتي تشمل: المنيا، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد.

ألا يكون المتقدم قد صدر بحقه أي قرارات بحرمانه من أعمال الامتحانات.

عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في قضايا تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

منع اشتراك الزوج والزوجة معًا في نفس اللجنة، أو أحدهما مع أقاربه حتى الدرجة الثانية.

عدم العمل خلال العام الجاري في أي من لجان النظام والمراقبة أو لجان الإدارة للشهادات العامة أو المحلية، بما في ذلك الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، التربية الخاصة، أو مراكز تجميع وتوزيع الأسئلة.

ألا يكون المتقدم قد تم استبعاده هذا العام من العمل في لجان النظام والمراقبة أو لجان الإدارة للثانوية العامة.

يحق للمتقدم التقديم للعمل في لجنة واحدة فقط من لجان الثانوية العامة (قطاع 1 بأسيوط - لجنة الإدارة)، وفي حالة التقديم لأكثر من لجنة سيتم استبعاد الطلب بالكامل.

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