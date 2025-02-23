مواصفات امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2025، حيث يتضمن الامتحان 42 سؤالًا، منها 39 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، و3 أسئلة مقالية. كما تم تخصيص 70% من الأسئلة لقياس المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، بينما تم تخصيص 30% منها لقياس المستويات المعرفية العليا.

وأكدت الوزارة أن مادة اللغة الفرنسية أصبحت غير مضافة إلى المجموع بالنسبة لطلاب النظام الحديث بعد هيكلة الثانوية العامة، لكنها تظل مادة نجاح ورسوب، في حين أنها لا تزال مادة مضافة إلى المجموع لطلاب النظام القديم.

وفي إطار دعم الطلاب، أتاحت الوزارة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث يتم نشر نموذج لمادة واحدة يوميًّا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب للتدريب على أنماط الأسئلة والاستعداد للامتحانات بكفاءة.

كما أتاحت الوزارة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يُخصص يوم لكل مادة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوميًّا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

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