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خرجوا قبل انهياره بلحظات.. نجاة أسرة كاملة بعد سقوط منزلهم جنوب الأقصر

كتب : محمد محروس

09:12 م 07/06/2026 تعديل في 09:13 م

سقوط منزل جنوب الأقصر

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شهد نجع الطويل التابع لمدينة الطود جنوب الأقصر، اليوم الأحد، انهيار منزل سكني مكون من طابقين ومشيد من الطوب اللبن، في حادث كاد أن يتحول إلى مأساة لولا خروج أسرة بالكامل قبل سقوط المبنى بلحظات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود أم وأطفالها داخل المنزل وقت الحادث، حيث كان ثلاثة أطفال نائمين في الطابق العلوي، بينما كانت الأم وبرفقتها طفلتها في الطابق الأرضي، قبل أن تلاحظ الأسرة علامات خطورة مفاجئة في المبنى دفعتهم إلى مغادرته سريعًا.

وبعد خروجهم مباشرة، انهار المنزل بالكامل وسط حالة من الذهول بين الأهالي الذين هرعوا لمساندة الأسرة والاطمئنان على سلامتهم.

إصابات واختناقات بين أفراد الأسرة


أسفر الحادث عن إصابة خمسة من أفراد الأسرة بحالات اختناق وكدمات وكسور طفيفة، نتيجة سقوط أجزاء من المبنى وتطاير الأتربة أثناء محاولة الهروب.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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