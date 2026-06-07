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اجتماع طارئ لنقابة البيطريين غدًا لبحث مطالب الطلاب بصرف مكافأة سنة الامتياز

كتب : محمد ممدوح

09:15 م 07/06/2026 تعديل في 09:19 م

طبيب بيطري

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يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين اجتماعًا طارئًا غدًا الإثنين، لبحث مطالب طلاب الامتياز بكليات الطب البيطري بشأن صرف مكافأة مالية عن سنة التدريب العملي، أسوة بطلاب الكليات الأخرى التابعة للمهن الطبية.

مطالب بصرف مكافأة عن سنة الامتياز للبيطريين أسوة بكليات المهن الطبية

وقال مصدر لمصراوي، إن مجلس النقابة تلقى شكاوى من طلاب كليات الطب البيطري عقب تطبيق سنة الامتياز المستحدثة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، مشيرًا إلى أن الطلاب يطالبون بصرف مكافأة مالية خلال هذه السنة، على غرار ما يحصل عليه أقرانهم في الكليات العملية الأخرى التي تتطلب فترة امتياز.

وأوضح أن تطبيق القرار أدى إلى إضافة سنة تدريبية جديدة ضمن مدة الدراسة، بما ترتب عليه أعباء إضافية على الطلاب، دون تمتعهم بالمزايا المالية المقررة لطلاب الامتياز في بعض التخصصات الطبية الأخرى.

وأضاف المصدر أن النقابة ستناقش خلال الاجتماع بمخاطبة وزارة التعليم العالي بإحالة الملف إلى لجنة التعليم لدراسة الأبعاد القانونية والدستورية للمطلب، وبحث آليات دعم خريجي الطب البيطري، بما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي الطب البيطري ونظرائهم في باقي كليات المهن الطبية.

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