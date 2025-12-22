"التعليم" تكشف حقيقة تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة بحدائق أكتوبر

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة العاملين بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

واشتكى عدد من معلمي الحصة العاملين بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، من تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن جزء من شهر سبتمبر، إضافة إلى شهري أكتوبر ونوفمبر، مؤكدين أنهم وصلوا إلى نهاية شهر ديسمبر دون الحصول على مستحقاتهم.

ونفى المصدر، في تصريحات لمصراوي، وجود تأخر عام في صرف مستحقات معلمي الحصة بإدارة أكتوبر.

وأوضح أن المشكلة تعود إلى عدم قيام بعض مديري المدارس بإرسال الاستمارات الشهرية الخاصة بمعلمي الحصة في المواعيد المحددة.

وبين أن عددًا من المدارس قام بالفعل بصرف مستحقات معلميها في وقتها، نتيجة التزام مديري هذه المدارس بإرسال الاستمارات مبكرًا، مشيرًا إلى أنه جرى عقد اجتماع مع مديري المدارس للتأكيد على سرعة إرسال الاستمارات المخصصة لمعلمي الحصة.

وشدد على أنه تم توجيه تحذير واضح لمديري المدارس المتقاعسين، يفيد بتحويلهم إلى الشؤون القانونية حال استمرار التأخير في إرسال المستندات المطلوبة، مؤكدًا حرص الوزارة على انتظام صرف مستحقات جميع معلمي الحصة دون تعطيل.

