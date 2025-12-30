"أصدق بيان".. أول تعليق من الحوثيين على السعودية بشأن اليمن

وكالات

علقت جماعة أنصار الله في اليمن "الحوثيين" على بيان وزارة الخارجية السعودية الذي انتقدت فيه الضغط الذي مارسته دولة الإمارات العربية المتحدة على المجلس الانتقالي الجنوبي، ما أدى لقيام الأخير بعمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وقال عبد الرحمن الأهنومي، مدير العلاقات الإعلامية لجماعة "الحوثيين"، الثلاثاء، إنه يصدق بيان وزارة الخارجية السعودية الأخير.

ومن جانبها أفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشر اليوم، أنها تأسف للضغوط التي قامت بها الإمارات على المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة أن هذه الإجراءات دفعت قوات المجلس للقيام بعمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، وللاستقرار والأمن في اليمن والمنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات "بالغة الخطورة ولا تتماشى مع المبادئ التي يقوم عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده الرامية إلى تحقيق أمن اليمن واستقراره".

وأضاف البيان السعودي: "أي مساس بأمن المملكة أو تهديد له يُعد خطًا أحمر، ولن تتردد المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهته وحماية أمنها".

وشددت الخارجية على أهمية استجابة الإمارات لطلب الحكومة اليمنية بسحب قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد.

جاء ذلك في أعقاب غارات نفذها التحالف بقيادة السعودية على مواقع يُعتقد أنها توفر دعمًا عسكريًا خارجيًا لقوات المجلس الانتقالي في ميناء المكلا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي دخلتا ميناء المكلا خلال يومي السبت والأحد، 27 و28 ديسمبر 2025، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا، مؤكدًا عزمه حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.

كما فرض العليمي حظرًا جويًا وبحريًا وبريًا على جميع المنافذ في اليمن لمدة 72 ساعة، مع استثناء التصاريح الممنوحة للتحالف.

وفي خطوة تصعيدية، أصدر العليمي الثلاثاء قرارًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وأمهل كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها مغادرة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.