بيانات ملاحية تكشف هوية سفينتين نقلتا أسلحة لميناء المكلا اليمني

كشفت بيانات ملاحية، نوعية وحمولة السفينتين اللتين خرجتا من ميناء الفجيرة بدولة الإمارات إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، واستهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن حمولتها فجر اليوم.

وأظهرت بيانات ملاحية من موقع "مارين ترافيك" (Marine Traffic) المتخصص في رصد وتتبع الحركة الملاحية للسفن، أن السفينة الأولى تُسمى "جرينلاند" (GREENLAND) وتحمل رقم تسجيل (8222111)، تحمل شحنات من نوع "رو-رو" (Ro-Ro Cargo)، وهي النوع المخصص لنقل المركبات والسيارات والمعدات الثقيلة.

أبحرت السفينة يوم 23 ديسمبر الجاري من ميناء الفجيرة الإماراتي، ووصلت ميناء المكلا اليمني يوم 28 ديسمبر الجاري، وأخفت بياناتها الملاحية المتعلقة بميناء الخروج، لكن تفعيل مسارها السابق، كشف مسارها الفعلي.

وفي السياق نفسه، رجح تحليل البيانات الملاحية أن السفينة الثانية تُسمى (SOCOTRA)، وتحمل رقم تسجيل (9546643)، تحمل أنواع شحنات حاويات فقط (Ro-Ro/Container Carrier)، كما أخفت السفينة بيانات حمولتها. وأبحرت السفينة يوم 20 ديسمبر الجاري من ميناء الفجيرة الإماراتي، ووصلت ميناء المكلا اليمني يوم 26 ديسمبر الجاري.