إعلان

بيانات ملاحية تكشف هوية سفينتين نقلتا أسلحة لميناء المكلا اليمني

كتب : مصراوي

12:24 م 30/12/2025

ميناء المكلا اليمني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

كشفت بيانات ملاحية، نوعية وحمولة السفينتين اللتين خرجتا من ميناء الفجيرة بدولة الإمارات إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، واستهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن حمولتها فجر اليوم.

وأظهرت بيانات ملاحية من موقع "مارين ترافيك" (Marine Traffic) المتخصص في رصد وتتبع الحركة الملاحية للسفن، أن السفينة الأولى تُسمى "جرينلاند" (GREENLAND) وتحمل رقم تسجيل (8222111)، تحمل شحنات من نوع "رو-رو" (Ro-Ro Cargo)، وهي النوع المخصص لنقل المركبات والسيارات والمعدات الثقيلة.

أبحرت السفينة يوم 23 ديسمبر الجاري من ميناء الفجيرة الإماراتي، ووصلت ميناء المكلا اليمني يوم 28 ديسمبر الجاري، وأخفت بياناتها الملاحية المتعلقة بميناء الخروج، لكن تفعيل مسارها السابق، كشف مسارها الفعلي.

وفي السياق نفسه، رجح تحليل البيانات الملاحية أن السفينة الثانية تُسمى (SOCOTRA)، وتحمل رقم تسجيل (9546643)، تحمل أنواع شحنات حاويات فقط (Ro-Ro/Container Carrier)، كما أخفت السفينة بيانات حمولتها. وأبحرت السفينة يوم 20 ديسمبر الجاري من ميناء الفجيرة الإماراتي، ووصلت ميناء المكلا اليمني يوم 26 ديسمبر الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء المكلا اليمني نقل اسلحة لليمن ميناء الفجيرة الإمارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية التعاملات الصباحية