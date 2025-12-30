الدفاع الوطني باليمن: التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي تمرد صريح

وكالات

وصف مجلس الدفاع الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، بأنها تمرد صريح على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويض لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديد مباشر للسلم الأهلي.

وبارك المجلس قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن، مؤكدا رفضه المطلق لمحاولات فرض أمر واقع بالقوة، أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

ودعا مجلس الدفاع الوطني الإمارات للالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري، أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة.