وكالات

أعلن حلف قبائل حضرموت، اليوم الثلاثاء، عن تأييده الكامل لقرارات وتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وما تضمنته من تأكيد على حماية المدنيين، وصون وحدة القرار العسكري والأمني، ورفض أي تحركات مسلحة خارج إطار الدولة.

وثمن حلف قبائل حضرموت الموقف الذي وصفه بالمسؤول والصريح للسعودية، الداعم لشرعية الدولة اليمنية، والرافض لأي خطوات تصعيدية تهدد أمن اليمن والمنطقة.

وقال الحلف إنه "يدين الاعتداءات التي ترتكبها مليشيات من خارج حضرموت تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بحق المدنيين من أبناء حضرموت، وبالأخص في مديريتي غيل بن يمين والشحر والمناطق الشرقية، وما رافقها من فرض حصار ظالم، واعتداء إجرامي طال البدو والسكان الآمنين".