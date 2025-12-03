أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 6 ملايين و170 ألفًا و191 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية في مدارس الجمهورية منذ انطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الدراسي في 5 أكتوبر 2025 وحتى الآن.

وبحسب بيان، فإن المبادرة تستهدف جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمرحلة الابتدائية في أكثر من 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة بجميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة، أنه تشمل المبادرة قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن أمراض سوء التغذية، مع وضع خطة علاجية وتغذية فورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت وزارة الصحة والسكان الحالات المكتشفة يتم تحويلها فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان، مع تسليم كل طالب «كارت متابعة» يضم بياناته الصحية لضمان المتابعة الدورية، كما تم تخصيص الخطين الساخنين 105 و106 للرد على استفسارات أولياء الأمور.

أكدت الوزارة على استمرار المبادرة طوال العام الدراسي لضمان الوصول إلى كل طالب وحماية جيل المستقبل صحيًا.



