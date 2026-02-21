كتب- محمد عبدالناصر:

تتيح وزارة الإسكان، للمتقدمين على حجز شقق الإسكان الاجتماعي امكانية الاستعلام بسهولة عن موقف طلباتهم ونتيجة تخصيص الشقق عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، باستخدام الرقم القومي وبيانات الحجز المسجلة مسبقًا.

وتأتي هذه الخطوة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وضمان شفافية الإجراءات وسرعة معرفة النتيجة:

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إرسل رسائل نصية SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي رفعها على الموقع الإلكتروني للصندوق، لحاجزي شقق سكن لكل المصريين 7، المنطبق عليهم الشروط مبدئيا، لكن يوجد بعض الحاجزين لم يصل لهم رسائل تفيد موقفهم من الحجز، والتي يمكن التعرف عليه من خلال الطرق التالية:

- زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https://cservices.shmff.gov.eg.

- اختيار الاستعلام عن طلبات التخصيص، تحديد المشروع المتقدم إليه للحصول على شقة سكنية.

- تسجيل الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب التخصيص المكون من 14 رقما، واستعراض حالة الطلب.

- كما يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الاتصال بأرقام الصندوق من الهاتف المحمول: 1188 أو 5777، أو من الخط الأرضي: 090071117.

- يمكن الاستعلام عن طلبات وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال الرسائل النصية بإرسال رسالة تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 1124.