كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان "دراجة نارية" بالتعدى على فتاة بالضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالدقهلية.

أجهزة الأمن حددت الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو تبين أنها "بدون لوحات معدنية"، وتمكنت من إلقاء القبض على مستقليها "طالب و عامل"، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح، و باستدعاء المجنى عليها "عاملة مقيمة بدائرة المركز"، وسؤالها أيدت ما سبق ونفت تعرضها لأية إصابات.

تحفظت الأجهزة الأمنية على الدراجة النارية، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.