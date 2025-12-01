أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، عن اعتماد وإتاحة نتيجة التنسيق الإلكتروني للمرحلة الرابعة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت المديرية أن النتيجة باتت متاحة اليوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لخدمة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة القاهرة عبر الرابط التالي: هنا

ويأتي ذلك في إطار حرص المديرية على توفير خدمات تعليمية رقمية ميسرة لأولياء الأمور وتسهيل إجراءات القبول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية لغات داخل المحافظة.

اقرأ أيضاً:

فرصتان لكل مادة.. خطوة جديدة من التعليم لإنصاف طلاب STEM

4 غرف عمليات لـ"أبو الريش".. قرارات جديدة بشأن مستشفيات قصر العيني

بعد تداول فيديو قطة نافقة.. فصل 4 طلاب ومجازاة المسؤولين بإحدي مدارس الهرم