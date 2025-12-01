ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2026/2025 المرحلة الرابعة
كتب : أحمد الجندي
طلاب رياض أطفال
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، عن اعتماد وإتاحة نتيجة التنسيق الإلكتروني للمرحلة الرابعة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026.
وأوضحت المديرية أن النتيجة باتت متاحة اليوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لخدمة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة القاهرة عبر الرابط التالي: هنا
ويأتي ذلك في إطار حرص المديرية على توفير خدمات تعليمية رقمية ميسرة لأولياء الأمور وتسهيل إجراءات القبول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية لغات داخل المحافظة.
