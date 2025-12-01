فرصتان لكل مادة.. خطوة جديدة من التعليم لإنصاف طلاب STEM

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة فرصتين كاملتين لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) لدخول امتحانات جميع المواد التي تدخل ضمن حساب المعدل التراكمي للدرجات.

وأكدت الوزارة أن الطالب سيُحتسب له الأعلى من حيث التقدير والنقاط بين المحاولتين، في خطوة وُصفت بأنها فرصة ذهبية لتحسين الأداء.

مواعيد الامتحانات

وأوضحت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي تُعد هي الفرصة الأولى للطلاب، بينما يتم عقد الفرصة الثانية بالتزامن مع موعد امتحان الفرصة الثانية للبكالوريا المصرية، مع الالتزام بنفس قواعد التقديم والإجراءات المنظمة.

كما سيُدوَّن في شهادة التخرج الخاصة بالطلاب التقدير النهائي والمعدل التراكمي GPA الذي يحصل عليه الطالب بعد احتساب أعلى نتيجة من بين الفرصتين.

موعد إعلان النتائج والتظلمات

وأضافت الوزارة أن نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM ستعلن قبل منتصف يوليو كحد أقصى، ويُتاح للطلاب التقدم بتظلمات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة، على أن يتم البت فيها خلال 15 يومًا فقط.

قواعد الرسوب

وشددت الوزارة على أنه يُسمح للطالب الذي لم يحقق النجاح بإعادة التقدم للامتحان مرة واحدة فقط.



وفي المقابل، لا يُسمح نهائيًا لطلاب مدارس المتفوقين بإعادة الصف الثالث الثانوي بغرض تحسين المعدل، وفي حال رسوب الطالب مرة أخرى يتم تعديل مساره وتحويله إلى التعليم الثانوي العام بنفس الصف الدراسي (الثالث الثانوي).



