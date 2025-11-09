وكيل تعليم الجيزة: الانضباط والفكر ركيزتا المدرسة الحقيقية



أجرى الدكتور سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، جولة ميدانية موسعة شملت ثلاث إدارات تعليمية رئيسية: الشيخ زايد، أكتوبر، وحدائق أكتوبر، لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الانضباط داخل المدارس.



وبحسب بيان، بدأت الجولة بزيارة إدارة الشيخ زايد التعليمية، حيث تفقد عطية مدرسة الأمل، وأشاد بالجدية والحضور المتميز بين المعلمين والطلاب، مؤكدًا أن الانضباط هو أساس العملية التعليمية، قائلاً: "المدرسة التي يعلو فيها صوت الانضباط هي التي تزرع في طلابها روح الوطن قبل الدرس".



وفي إدارة أكتوبر التعليمية، تفقد وكيل الوزارة المدرسة الصينية ومدرسة سعد بن أبي وقاص، مؤكدًا أن التميز لا يتحقق بالشعارات، بل بالجهد اليومي داخل الفصول الدراسية.

وشدد على أهمية تفعيل الأنشطة الصفية وربط التقييم بالأداء الواقعي للطلاب، مضيفًا: "المدرسة الفاعلة هي التي تُخرِج إنسانًا يعرف كيف يفكر، لا كيف يكرر."



واختتم عطية جولته بزيارة مدرسة الإمام محمد عبده التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، حيث تابع سجلات التقييم ونسب الحضور ومستوى القرائية لدى الطلاب.

وأشاد بجهود إدارة المدرسة والمعلمين في رفع نسب الحضور وتحسين الأداء القرائي، مؤكدًا على أهمية البعد الفكري للتعليم إلى جانب التحصيل الأكاديمي.



وفي ختام جولته، وجه وكيل أول وزارة التعليم بالجيزة رسالة لجميع القيادات والمعلمين، مؤكدًا أن نهضة التعليم تبدأ من المدرسة، قائلًا: "لن ينهض التعليم إلا بالمدرسة الحقيقية… مدرسة الانضباط والفكر والقدوة".

