أطلق عدد من أولياء الأمور المصريين المقيمين في ليبيا نداءً عاجلًا إلى الحكومة المصرية، يطالبون بالتدخل السريع لإنقاذ مستقبل أبنائهم الدراسي، بعد صدور قرار من وزير التربية والتعليم الليبي يُهدد بحرمان مئات الطلاب من استكمال دراستهم في الصف الثالث الثانوي.

القرار الذي يحمل رقم (1648) بتاريخ 8 أكتوبر 2025، يقضي بـ استبعاد أبناء العاملين بالقطاع الخاص من استكمال دراستهم في الصف الثالث الثانوي بالمدارس الليبية، رغم دخولهم البلاد وإقامة أبنائهم ودراستهم لسنوات بموجب تأشيرات وعقود عمل قانونية.

أوضح عماد حمدي، أحد أفراد الجالية المصرية في طرابلس، أن القرار اشترط لدخول الصف الثالث الثانوي أن يكون الطالب قد درس الصفين الأول والثاني الثانوي داخل المدارس الليبية (العامة أو الخاصة). إلا أنه استثنى فقط: أبناء البعثات الدبلوماسية، وأبناء العاملين بعقود حكومية، هذا الاستثناء يعني عمليًا حرمان الطلاب المصريين أبناء القطاع الخاص من استكمال عامهم الدراسي المصيري، رغم أن أوراقهم الدراسية موثقة من السفارة الليبية ومعتمدة من مركز ضمان الجودة الليبي.

أكد أولياء الأمور أن هذا القرار المفاجئ تسبب في ضياع عام دراسي كامل على أبنائهم، خاصة أن القرار صدر بعد أسابيع من بدء الدراسة الفعلية ودفع المصروفات.

وقالت سحر محمود، ولي أمر أحد الطلاب المصريين فى ليبيا، إن نجلها بدأ الدراسة بالفعل واشترى الكتب، وفوجئ بالقرار بعد بدء العام الدراسي، مما يضع أسرهم في موقف نفسي ومادي صعب للغاية، إذ لا يمكنهم استكمال الدراسة في مصر بشكل سلس.

عبّر مجاهد الحلواني، ولى أمر طالب، عن تخوفه من أن يؤدي القرار إلى "ضياع مستقبل دفعة كاملة" من الطلاب في سنة مصيرية كالشهادة الثانوية، بالإضافة إلى الخسائر المالية التي تكبدتها الأسر المتمثلة فى دفع المصروفات الدراسية.

كشفت رانيا البندراوي، عن معاناة ابنتها وطلاب آخرين، حيث جرى استخراج معادلاتهم متأخرًا مما أدى لحرمانهم من الامتحانات السابقة رغم تسجيل بياناتهم على المنظومة الليبية.

أشار الطالب محمد أيمن إبراهيم، إلى أن الأزمة ليست وليدة اليوم، فبالفعل تم إيقاف 14 طالبًا مصريًا العام الماضي عن الدراسة في الصف الثالث الثانوي دون أسباب واضحة، رغم تسجيلهم على المنظومة الليبية وطباعة أوراق امتحاناتهم.

أكد الطالب محمد أيمن، أنه تم إخراجه من لجنة الامتحان العام الماضي دون مراعاة لظروفه وظروف زملائه.

وجه أولياء الأمور، وعلى رأسهم إبراهيم أيمن إبراهيم، نداء استغاثة عاجلًا إلى وزارتي الخارجية والتربية والتعليم المصرية للتدخل لدى الجانب الليبي، للسماح لأبنائهم باستكمال عامهم الدراسي أسوة بما كان معمولًا به سابقًا، مؤكدين ثقتهم في جهود السلطات المصرية لحماية أبنائها في الخارج.