موعد امتحانات نوفمبر لصفوف النقل 2025.. تفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل الدراسية، موضحة أن الامتحانات ستُعقد خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2025، داخل المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضحت "التعليم"، أن امتحانات نوفمبر تُعد ثاني امتحانات شهرية يخوضها طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي 2025/2026، عقب امتحانات شهر أكتوبر التي جرت في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2025.

وأشارت الوزارة، إلى أن النظام الجديد للامتحانات الشهرية يهدف إلى تخفيف الضغط على الطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي، مع منح المعلمين فرصة لتقييم مستمر لأداء الطلاب وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.

وأكدت أن كل مديرية أو إدارة تعليمية، مسؤولة عن وضع الجدول الخاص بها، وفق ظروف كل مدرسة ومراعاة طبيعة المواد الدراسية، مع الالتزام بالموعد المحدد رسميًا لإجراء الامتحانات خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.

