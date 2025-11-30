وجه سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بفتح تحقيق عاجل وفوري في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بمدرسة شهداء الحرية الابتدائية والذي يظهر مجموعة من الطلاب يتداولون قطة نافقة داخل فناء المدرسة.

وعلى الفور، قامت مدير عام إدارة الهرم التعليمية، الدكتورة نجوى، بتشكيل لجنة للتحقيق، وعقدت جلسات استماع دقيقة مع جميع الأطراف المعنية، وتم التحقق من تفاصيل الواقعة والتأكد من صحتها.

بعد التأكد من صحة الواقعة، قررت الإدارة ما يلي:

- فصل أربعة طلاب حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، بسبب تداولهم قطة نافقة داخل فناء المدرسة أثناء خروجهم من اليوم الدراسي، وهو سلوك يتعارض مع القيم التربوية وضوابط الانضباط المدرسي.

- مجازاة المسؤولين عن الإشراف والمتابعة، شملت مدير المدرسة، و الإشراف العام بالمدرسة، وإشراف الفناء، ومتابع المرحلة المتواجد أثناء الواقعة.

وأكدت إدارة الهرم التعليمية أن هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وترسيخ مبادئ الانضباط والمسؤولية داخل المدارس، وأن أي تجاوز سيتم التعامل معه بكل جدية حفاظًا على سلامة الطلاب وصورة المؤسسة التعليمية.

اقرأ أيضاً:

165 مليون جنيه.. نقيب المعلمين: ملتزمون بصرف المعاشات في موعدها

4 غرف عمليات لـ"أبو الريش".. قرارات جديدة بشأن مستشفيات قصر العيني