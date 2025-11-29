وجَّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة المتعلقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة إحدى المعلمات بالمدرسة.

وقرر عبد اللطيف إحالة الواقعة كاملةً إلى الشؤون القانونية؛ لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل مَن يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

ووجه الوزير بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًّا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي ٢٠٢٦- ٢٠٢٧.

وشدد الوزير على أن كرامة المعلّم خط أحمر، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون ولن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمسّ هيبة المعلِّم، وأن الانضباط المدرسي واحترام المعلِّم هما الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن أية محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو التجاوز في حق أي معلم ستقابل بإجراءات رادعة وفورية.

