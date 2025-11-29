بعد قليل.. قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن واقعة مدرسة الإسكندرية

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، سيتخذ خلال الساعات القليلة المقبلة، حزمة قرارات عاجلة على خلفية واقعة مدرسة الإسكندرية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوات في إطار متابعة الوزير الدقيقة للأحداث التي تمس المنظومة التعليمية، وحرصه على الحفاظ على كرامة المعلم والانضباط داخل المدارس، إضافة إلى ضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع الأطراف.

