رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025-2026، وذلك عبر منصة الوزارة الرسمية.

رابط التسجيل

أصبح بإمكان طلاب الشهادة الإعدادية الدخول إلى منصة تسجيل الاستمارات الإلكترونية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

ويتم التسجيل باستخدام أحد الخيارين: البريد الإلكتروني المدرسي الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب، حساب مايكروسوفت المدرسي المعتمد من وزارة التعليم.

خطوات التسجيل

بعد دخول الطالب إلى الموقع المخصص، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الرئيسية لضمان إتمام التسجيل بدون أخطاء:

- تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني المدرسي وكلمة السر.

- اختيار خدمة "تسجيل استمارات بيانات الطلاب" من داخل الحساب.

- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:

1- الاسم الرباعي

2- الرقم القومي

3- المدرسة والإدارة التعليمية

4- اللغة الأولى واللغة الثانية

5- رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء وفق المعايير المحددة.

6- مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد عملية الحفظ.

7- طباعة الاستمارة الإلكترونية عقب الانتهاء، لتسليمها ضمن ملف الطالب في المدرسة.

