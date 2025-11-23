مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس العجوزة.. وتوجيهات مهمة بشأن "التقويم"

تفقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، عددًا من المدارس التابعة لإدارة العجوزة التعليمية.

وأكد عطية ضرورة التطبيق الصارم لمعايير التقويم الموحد داخل الفصول، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطًا دقيقًا وتنفيذًا لا يقبل الاجتهادات الفردية، لضمان وحدة منظومة العمل وسلامة سير العملية التعليمية وفق التوجيهات الوزارية والمحافظة.

رافق وكيل أول الوزارة خلال الجولة هدى عبد العال، مدير عام الإدارة، حيث استهدفت الزيارة تفعيل مبدأ وحدة منظومة العمل وحرص الإدارة على التنفيذ الدقيق لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

تضمنت الزيارة تفقد مجموعة من مدارس إدارة العجوزة التعليمية؛ شملت: مدرسة الأورمان الثانوية الإعدادية بنات، ومدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات، ومدرسة 6 أكتوبر الابتدائية.

شارك "عطية" الطابور الصباحي، واطلع على انتظام الإذاعة المدرسية وانضباط حضور الطلاب والمعلمين، موجهاً بالالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لسير اليوم الدراسي.

وتابع وكيل أول الوزارة سير اختبارات الشهر داخل الفصول، مؤكداً على أهمية تطبيق معايير التقويم الموحد ومنع أي تجاوز أو خلل في عمل لجان الامتحانات.

شملت الجولة متابعة خطط المتابعة الفنية للموجهين الأوائل وموجهي المواد، حيث أكّد على ضرورة تفعيل الزيارات الفنية النوعية وفق الخطط المعتمدة، والتأكد من مدى التزام المدارس بالتوجيهات الوزارية، وقياس أثر المتابعة على تحسن الأداء والتحصيل لدى الطلاب.

يأتي التشديد على الانضباط الصارم والتنفيذ الدقيق" في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إحكام الرقابة على المدارس مع بدء فترة الاختبارات الشهرية التي تسبق امتحانات منتصف العام، والتي تعتبر مؤشراً هاماً لقياس مستوى التحصيل وضبط العملية التعليمية.

