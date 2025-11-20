احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم باليوم العالمي للطفل، الذي يُوافق 20 نوفمبر من كل عام، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات داخل المدارس.

وتشمل الاحتفالات حملات توعية لتعزيز الاهتمام بالأطفال واكتشاف مواهبهم ودعمها، ومبادرات للتصدي للعنف ضدهم، وتعليم طرق التربية السليمة، وحل المشكلات التي تواجههم، كما شملت الفعاليات تنظيم زيارات مشتركة مع وزارة الداخلية لإشراك الأطفال في أنشطة احتفالية وتقديم هدايا رمزية لهم.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن الأطفال هم بناة المستقبل، وأن الاستثمار في طفولتهم هو استثمار في بناء دولة قوية ومزدهرة.

وأضافت أن الاحتفال بأعياد الطفولة رسالة مهمة لتقدير دور الطفل في المجتمع، مشيرة إلى أن المديرية تعمل دائمًا على تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد على اكتشاف الطاقات وتنميتها.

