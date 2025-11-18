يصل لـ 2000 جنيه.. تفاصيل رفع حافز التدريس حتى أكتوبر المقبل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافى لشاغلى وظائف هيئة التعليم، اعتبارًا من أول نوفمبر 2025، وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن وصول الحافز إلى مستحقيه من المعلمين ومديرى المدارس ووكلائها.

ووفق قرار رسمي، فإنه اعتبارًا من بداية نوفمبر 2025 سيتم منح حافز تدريس لشاغلي وظائف المعلمين القائمين على التدريس الفعلي داخل الفصول، إضافة إلى حافز إدارة مدرسية إضافي لكل من يشغل منصب مدير مدرسة أو شيخ معهد أو وكيل مدرسة/معهد، ممن تنطبق عليهم أحكام الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961.

ونص القرار على أن تكون قيمة الحافز الإضافي سواء للتدريس أو للإدارة المدرسية 1000 جنيه شهريًا، وذلك بدءًا من نوفمبر 2025 ولمدة 8 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2026، ويتم صرف الحافز بشكل شهري منتظم طوال هذه الفترة.

كما تضمن القرار رفع فئة الحافز لتصبح 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، ويستمر صرف هذه الزيادة لمدة 9 أشهر من كل عام، تنتهي في 30 يونيو التعليمية وتحسين أوضاعهم المالية.