التعليم تعدل مواعيد تدريب الموجهين بسبب انتخابات مجلس النواب

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، بخصوص برامج رفع كفاءة موجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل وموجهي الإدارات التعليمية.

وبدأت هذه البرامج التدريبية اليوم الأحد، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وفقًا للمواعيد التي أعلنتها الوزارة سابقًا، بهدف تطوير مهارات الموجهين وتعزيز جودة العملية التعليمية.

أكدت الوزارة أنها ستجري تعديلات على بعض المواعيد المحددة للتدريب، نظرًا لتزامنها مع إجراء انتخابات مجلس النواب في بعض المناطق، لضمان قدرة جميع المشاركين على الانضمام دون تعارض مع سير الانتخابات.

كما أن برنامج صياغة المفردات الاختبارية لتقويم نواتج التعلم وكيفية إعداد اختبار جيد لموجهي مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم تم تأجيله إلى 13 نوفمبر بدلاً من 10 نوفمبر، في تمام الساعة 10 صباحًا، وبرنامج يوميات موجه في مدرسة تم تحديده ليوم 12 نوفمبر بدلاً من يومي 16 و17 نوفمبر، مع حضور كافة التواجيه لكافة المواد في الساعة 10 صباحًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن رفع كفاءة الموجهين سيستمر عبر قاعات الفيديو كونفرانس في الإدارات والمديريات التعليمية، لضمان تفعيل التدريب بشكل منظم وفعال، مع الحفاظ على الالتزام بالمواعيد الجديدة والتنسيق مع المدارس لتسهيل مشاركة جميع الموجهين.

