بالأسماء.. حركة تغييرات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تغييرات جديدة في مديري الإدارات التعليمية ووكلائها، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير منظومة العمل بالمدارس.

وجاءت التغييرات على النحو التالي:

إدارة شمال الجيزة: سامية إسماعيل عبد القادر محمد مديرة، وسامي مازن توفيق عبد القادر وكيلًا.

إدارة جنوب الجيزة: آمال علي محمد علي مديرة، وخالد أحمد محمد الأمين أحمد وكيلًا.

إدارة الدقي: هالة كمال مياس محمد مديرة، وإيمان كمال عبد الرحمن حموده وكيلًا.

إدارة العجوزة: هدى محمد أحمد عبد العال مديرة، ودعاء أحمد البسيونسي أحمد وكيلًا.

إدارة العمرانية: سعاد محمد محمد حسني مديرة، وفادية سليمان عبد الموجود شحاته وكيلًا.

إدارة بولاق: محمد صلاح محمود علي مديرا، وأشرف محمد إبراهيم الدسوقي وكيلًا.

إدارة الهرم: نجوى محمد عبد المعطي عبد الحميد مديرة، وأحمد يوسف سعد الدين عطية وكيلًا.

إدارة الوراق: سهام كمال أحمد عطوة مديرة، وسعيد محمد منهوب شلبي وكيلًا.

إدارة الصف: محمد كامل بس مديرا، ومحمد أحمد عبد الباقي أحمد وكيلًا.

إدارة أطفيح: أيمن كمال أحمد متولي مديرا، ومحمد محمد إبراهيم حسن وكيلًا.

إدارة أكتوبر ٦: فاتن عبد الرازق رزق حسن مديرة، ومنى محمود محمد البقري وكيلًا.

إدارة أوسيم: أحمد شفيق مصطفى مديرا، وحسام الدين حسن علي طايع وكيلًا.

إدارة كرداسة: مره عبد الفتاح عبد النبي هريدي مديرة، وأحمد محمد أحمد العجبين وكيلًا.

إدارة منشأة القناطر: مروان سعد أحمد غرّاب مديرا، وعبد الخالق السيد عبد الحميد العسري وكيلًا.

إدارة أبو النمرس: أيمن محفوظ مبروك زعنان مديرا، ونجوى مصطفى محمد خلوصي وكيلًا.

إدارة الحوامدية: يحيى حمدي مرابع شبيله مديرا، وعصام صلاح علي محمد وكيلًا.

إدارة البدرشين: محمد يحيى فريد محمود حبشي مديرا، وناهد أحمد يوسف خطيب وكيلًا.

إدارة العياط: ياسر سيف النصر علي مكاشه مديرا، وهاني طلعت عبد العزيز محمد وكيلًا.

إدارة الواحات البحرية: يوسف رياض علي عبد العاطي مديرا، وأحمد جمعه أحمد كمباره وكيلًا.

إدارة الشيخ زايد: إيمان محمد حسن محمد مديرة، وهيام حمدي لطفي وكيلًا.

إدارة حدائق أكتوبر: عبد المقصود السعيد إبراهيم مديرا، وأسماء صلاح عبد الله عبد الجواد وكيلًا.

الجدير بالذكر، اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة التنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة والتي تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدد من الكفاءات، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بهدف تنظيم العمل وضبط منظومة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن جميع القرارات تستهدف الصالح العام وتحسين مستوى الأداء والخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.

