«التعليم» تشكل وحدة دعم وقياس الجودة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن تشكيل وحدة دعم وقياس جودة التعليم بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس وضمان جودة العملية التعليمية.

وأشارت الوزارة في خطابها إلى بدء تنفيذ الزيارات الميدانية للمنسقين داخل المدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، موضحةً أن تلك الزيارات تأتي ضمن خطة عمل محددة تهدف إلى متابعة تطبيق معايير الجودة ودعم المدارس في تحسين أدائها.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهمة منسقي الجودة داخل المدارس والإدارات التعليمية، لضمان أداء مهامهم في سهولة ويسر، دون أي عوائق أو صعوبات قد تحول دون تنفيذ المهام المكلفين بها.

تجهيزات للوحدة

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية توفير مقر دائم لأعضاء وحدة الجودة في كل إدارة تعليمية، على أن يتم تجهيزه بكافة المستلزمات اللوجستية، من أجهزة حاسب آلي وطابعات وخط هاتف أرضي، بما يتيح أداء الأعمال بشكل فعّال ومنظم.

كما تضمنت التعليمات توفير وسائل نقل لمتابعي منسقي الجودة، وذلك لتمكينهم من الوصول إلى المدارس البعيدة والمناطق النائية بسهولة، بما يضمن شمول المتابعة لكل المدارس على مستوى الإدارات.

واختتمت الوزارة توجيهاتها بالتأكيد على إخطار مديري عموم الإدارات التعليمية بموعد بدء الزيارات الميدانية، مع التأكيد على أهمية تعاونهم الكامل مع أعضاء فرق المتابعة وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح مهام وحدة دعم وقياس جودة التعليم.

