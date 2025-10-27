شروط الترشح لوظائف رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل مناصب رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، في إطار استعدادات الوزارة لتنظيم امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026.



واشترطت الوزارة، أن يكون المتقدم لشغل منصب رئيس اللجنة حاصلًا على مؤهل عالٍ، ويفضّل أن ينطبق ذلك أيضًا على المرشح لمنصب وكيل اللجنة.



كما أكدت أن الأولوية للعاملين بقطاع التعليم الفني (تجاري - صناعي - زراعي - فندقي)، مع السماح للعاملين بالتعليم العام بالتقدم، بشرط أن يكونوا قد تولوا من قبل منصب رئيس أو وكيل لجنة إدارة أو نظام ومراقبة لمدة لا تقل عن عام في المرحلة الثانوية.



وحددت الوزارة، أن يكون رئيس اللجنة أو وكيلها يشغل الدرجة الوظيفية الأولى (أ) أو ما يعادلها من وظائف المعلمين، على أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير "ممتاز" في تقارير الكفاية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو تقدير "كفء" لمن يخضعون لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وذلك خلال آخر عامين.



واشترطت الوزارة، أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال الامتحانات داخل لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة، في وظائف إشرافية مثل "رئيس قسم (حجرة)" أو "وكيل قسم (حجرة)".



وأوضحت أنه يمكن الاستثناء من شرط الخبرة بقرار من لجنة المقابلات، في حال توافرت الكفاءة والرغبة في إتاحة الفرصة لاختيار الأفضل.



من بين الشروط الأساسية، أن يكون المتقدم ملمًا بمهارات الحاسب الآلي وبرامجه، إلى جانب تمتّعه بشخصية قيادية قوية تتسم بالكفاءة وحسن الخلق والقدرة على تحمّل مسؤوليات العمل الإداري والتنظيمي.



وأكدت الوزارة، أنه لا يجوز ترشيح من له أقارب من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية حتى الدرجة الرابعة داخل نفس اللجنة، أو حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في نفس النوعية من الامتحانات، وذلك ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص.



مدد شغل المناصب والجزاءات



أوضحت الشروط أنه لا يجوز تجاوز مدة 5 سنوات في شغل منصب رئيس لجنة الإدارة أو النظام والمراقبة، وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.



ويُسمح لوكيل اللجنة الذي قضى 5 سنوات أو أقل في منصبه أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا توافرت فيه باقي الشروط، كما شددت الوزارة على ألا يكون المرشح قد وقّع عليه أي جزاء تأديبي، ما لم يكن قد تم محوه قانونيًا.



من بين الشروط الختامية، أكدت الوزارة، أنه لا يُقبل ترشيح من بلغ سن المعاش خلال عام الترشح بالنسبة لرؤساء اللجان، أما بالنسبة للوكلاء، فيُشترط ألا يبلغ المرشح سن المعاش قبل انتهاء جميع أعمال الدور الثاني في العام الدراسي ذاته.



اقرأ أيضًا:



حادث جرجا يصيب 11 معلمًا.. ونقابة المهن التعليمية: الدعم الكامل للمصابين وأسرهم







لوائح وضوابط للتدريس الأون لاين.. أبرز قرارات مجلس قصر العيني أكتوبر 2025









التعليم تُقر أحقية معلمي الحصة "رياض الأطفال" في العمل وسد العجز



