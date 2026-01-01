خبير تربوي يقترح حلولًا لمشكلات امتحانات البرمجة والذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن امتحانات البرمجة الأخيرة أظهرت تحديات كبيرة عند تطبيق الامتحانات إلكترونيًا، وأكد ضرورة الموائمة بين المعايير العلمية والواقع العملي.

أوضح حجازي في تصريحات له، أن إجراء الامتحانات إلكترونيًا على مستوى واسع غير قابل للتطبيق حاليًا، مؤكدًا على أهمية نشر ثقافة الاستهلاك الرقمي الرشيد بين الطلاب والمجتمع لتخفيف الضغط على الشبكات أثناء الامتحانات.

وأشار إلى أن إجراء امتحانات البابل شيت بصورة واحدة، مع تغيير ترتيب الأسئلة فقط، لن يوقف الغش نهائيًا، مطالبًا بضرورة تطوير الأسئلة وتوفير صور متعددة للامتحان مع الاحتفاظ بنظام البابل شيت.

اقترح حجازي تقسيم أسئلة الامتحان إلى نصفين: أحدهما موجب والآخر منفي، بحيث يتم تبديل النصفين في صورة أخرى للامتحان، موضحاً أن هذه الطريقة تدرب الطلاب مسبقًا على كيفية حل الأسئلة والانتباه للخيارات الصحيحة، بحيث يتحول السؤال المنفي إلى موجب والعكس، مما يجعل الطالب يختار البديل الأبعد بدلاً من الأقرب، وبالتالي تقليل فرص الغش.

وأكد على أن هذه الطريقة تخلق صورًا متعددة للامتحان تختلف في الشكل لكنها متوافقة في المضمون، ما يسهم في تحسين العدالة وتقليل الغش بشكل كبير.

