موقع وزارة التربية والتعليم - رابط التقييمات الأسبوعية 2025

يتزايد بحث أولياء الأمور والطلاب في مختلف المراحل الدراسية عن تقييمات الأسابيع الأولى من انطلاق العام الدراسي الجديد، رغبةً في متابعة أداء الطلاب ومستوى تحصيلهم منذ بداية الدراسة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية الدخول على موقعها الرسمي للاطلاع على التقييمات من خلال الرابط التالي:

https://ellibrary.moe.gov.eg/

كما أتاحت الوزارة أيضًا رابطًا آخر يمكن من خلاله للطلاب الوصول إلى الكتب الدراسية والتقييمات الخاصة بهم، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التالية: https://studentbooks.moe.gov.eg/

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية، وتسهيل الوصول إلى الموارد الدراسية والتقييمات الأسبوعية بما يحقق متابعة مستمرة لأداء الطلاب داخل المدارس.

