أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطًا مخصصًا للطلاب للاطلاع على التقييمات الأسبوعية التي تُنشر بصفة دورية، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة تقييمات الأسبوع الرابع عبر الرابط التالي: اضغط هنا





ويمكن للطلاب الدخول من خلاله لمتابعة نماذج التقييمات وتحميلها بسهولة لمراجعتها والاستفادة منها في المذاكرة والاستعداد للامتحانات.

وأكدت الوزارة ضرورة تنفيذ التقييمات الأسبوعية بدقة وانتظام على مدار خمسة أيام من الأسبوع الدراسي، بحيث تُعكس النتائج بصورة حقيقية عن مستوى أداء الطلاب، بما يضمن تحقيق الهدف التعليمي من تلك التقييمات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تكون نتائج التقييمات معبرة عن أداء الطلاب الفعلي داخل الفصول، مشيرة إلى أهمية الالتزام بأعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الجادة في الأنشطة الصفية، لضمان تحقيق العدالة في التقييم وتحفيز الطلاب على التفاعل الإيجابي داخل المدرسة.

