رابط التقييمات الأسبوعية عبر موقع وزارة التربية والتعليم 2025

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة الدروس والتعرف على موضوعات التقييمات الأسبوعية الخاصة بصفوف النقل في مختلف المراحل الدراسية.

ويمكن الدخول مباشرة إلى رابط التقييمات الأسبوعية عبر المنصة الرسمية للوزارة من خلال الرابط التالي، هنا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية التي تُجرى داخل المدارس تُعد ركيزة أساسية في العملية التعليمية، حيث تُستمد موضوعاتها من الحصص الدراسية التي يقدمها المعلم داخل الفصل.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه التقييمات لا يقتصر على قياس مستوى التحصيل الدراسي فحسب، بل يمتد إلى متابعة مدى فهم الطلاب للدروس وتفاعلهم مع المعلمين.

فوائد التقييمات الأسبوعية

أشارت الوزارة إلى أن لهذه التقييمات فوائد متعددة، من أبرزها:

- قياس كفاءة شرح المعلمين وجودة الأداء داخل الفصول.

- تحديد مستوى الطلاب بدقة والعمل على دعم المتعثرين.

- تقييم الانضباط والسلوك والالتزام بالواجبات المدرسية.

- متابعة كراسات الأنشطة وكشوف الحضور والغياب.

انتظام العملية التعليمية

شددت وزارة التربية والتعليم، على أن هناك متابعة ميدانية دورية من جانبها ومن قبل الإدارات التعليمية في مختلف المحافظات، لضمان انتظام العملية التعليمية وسير شرح المناهج وفق الخطة الدراسية، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة للطلاب.

اقرأ أيضاً:

بدءًا من العام المقبل.. إطلاق شهادة "البكالوريا الفنية"

قرار ببدء التدريب العملي لطلاب طب القاهرة الأهلية بمعامل قصر العيني

"التعليم" تناشد طلاب التعليم الفني بسرعة سداد المصروفات الدراسية