رابط التسجيل في منصة كيريو اليابانية لتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي



يشهد محرك البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات بحث طلاب الصف الأول الثانوي العام والبكالوريا عن رابط التسجيل في منصة كيريو اليابانية المخصصة لدراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي.



كيفية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور



وأوضحت الوزارة أن الطلاب يمكنهم الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور اللازمين لتفعيل الحساب على المنصة من خلال أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة، أو عبر الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة لتسجيل الدخول: اضغط هنا



وبعد استلام بيانات الدخول، يصبح بإمكان الطالب الولوج مباشرة إلى منصة كيريو اليابانية للتدريب على البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر الرابط التالي: اضغط هنا

خطوات الدخول إلى منصة كيريو اليابانية



وبيّنت وزارة التربية والتعليم الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للدخول إلى المنصة، وهي كالتالي:



التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.



الدخول إلى منصة الشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026.



الضغط على أيقونة "التدريب على الذكاء الاصطناعي" المخصصة لطلاب الصف الأول الثانوي.



تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب والمستخدم سابقًا في طباعة استمارة الصف الثالث الإعدادي.



إدخال كلمة المرور، ثم الضغط على خيار "استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي".



بعد ذلك، تظهر البيانات الشخصية للطالب، وأسفلها قسم خاص ببيانات التدريب الذي يحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة كيريو.



