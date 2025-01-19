وزير التعليم يستعرض تفاصيل مقترح "البكالوريا المصرية" في الحوار المجتمعي

كتب- أحمد الجندي:

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل مقترح البكالوريا المصرية كبديل لنظام الثانوية العامة، مشيرًا إلى المواد المقررة للطلاب على مدار الصفوف الثلاثة في المرحلة الثانوية.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت اليوم الأحد، مع رؤساء التحرير والمواقع الإخبارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية.

تقسيم المرحلة الثانوية

وأوضح الوزير أن نظام البكالوريا المصرية يقسم المرحلة الثانوية إلى:

- مرحلة تمهيدية "الصف الأول الثانوي": يدرس خلالها الطلاب مواد تمهيدية عبر أربعة مسارات؛ وهي (الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، الآداب والفنون).

- مرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي): يختار الطالب مسارًا محددًا ويتعمق في دراسة المواد المتصلة به.

المواد المقررة

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الطلاب يدرسون 14 مادة خلال السنوات الثلاث؛ وهي:

7 مواد في الصف الأول الثانوي.

4 مواد في الصف الثاني الثانوي.

3 مواد في الصف الثالث الثانوي.

وأضاف محمد عبد اللطيف أن هناك 4 مواد رئيسية لجميع الطلاب بغض النظر عن المسار؛ وهي (اللغة العربية، التاريخ المصري، اللغة الأجنبية الأولى، التربية الدينية).

تفاصيل المواد حسب المسار

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: مسار الطب وعلوم الحياة: المواد الأساسية: الأحياء (مستوى رفيع) والكيمياء (مستوى رفيع).

اختيار مادة إضافية بين الرياضيات أو الفيزياء.

مسار الهندسة وعلوم الحاسب: المواد الأساسية: الرياضيات (مستوى رفيع) والفيزياء (مستوى رفيع)،

اختيار مادة إضافية بين الكيمياء أو البرمجة.

مسار الأعمال: المواد الأساسية: الاقتصاد (مستوى رفيع) والرياضيات، اختيار مادة إضافية بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

مسار الآداب والفنون: المواد الأساسية: الجغرافيا (مستوى رفيع) والإحصاء اختيار مادة إضافية بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النظام الجديد يهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية مع التركيز على التخصص؛ مما يخفف العبء على الطلاب ويتيح لهم اكتساب مهارات تناسب سوق العمل، مع الالتزام بالقيم الثقافية والوطنية.

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