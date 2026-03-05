إعلان

مواصفات امتحان العلوم لشهر مارس للمرحلة الابتدائية 2026

وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل امتحان مادة العلوم للمرحلة الابتدائية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي، وذلك ضمن خطة العام الدراسي الحالي 2025/2026، استعدادًا لاختبارات شهر مارس.

منهج العلوم للمرحلة الابتدائية

أكدت الوزارة أن امتحان العلوم سيغطي أجزاء محددة من منهج كل صف، وفق التالي:

الصف الرابع الابتدائي: الوحدة الثالثة، المفهوم الأول من درس "من ابدأ" وحتى المفهوم الثالث، ويشمل نهاية الدرس الثاني.

الصف الخامس الابتدائي: الوحدة الثالثة، المفهوم الأول من درس "من ابدأ" حتى نهاية الدرس الخامس، بالإضافة إلى المفهوم الثاني ضمن نفس الوحدة.

الصف السادس الابتدائي: الوحدة الثالثة، المفهوم الأول من درس "من ابدأ" وحتى نهاية الدرس الرابع، والمفهوم الثاني ضمن الوحدة نفسها.

مواصفات أسئلة امتحان العلوم لشهر مارس

أوضحت الوزارة أن أسئلة امتحان العلوم للمرحلة الابتدائية مصممة لتتناسب مع محتوى المنهج المقرر لكل صف، مع مراعاة تنوع صياغة الأسئلة بين أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة قصيرة تتطلب إجابة محددة، وأسئلة تطبيقية تقيس الفهم العملي للمفاهيم العلمية وجاءت المواصفات كالتالي:
