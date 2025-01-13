ننشر نماذج امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي 2025

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يعقد غداً.. تعرف على نماذج امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي 2025

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي 2025 حيث يعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي غداً الثلاثاء الموافق 14 يناير.

شكل نموذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة أسئلة والتي منها:

السؤال الأول: الخريطة.

السؤال الثاني: أكمل الإجابة الصحيحة.

السؤال الثالث: اكتب كلمة صواب أو خطأ.

السؤال الرابع: ضع خطاً تحت الإجابة الصحيحة فيما بين القوسين.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025.

- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مراكز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية 2024/2025.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).

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