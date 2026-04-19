فتاة حسناء في مقتبل العمر، لسوء حظها وقعت في حب سائق يكبرها بنحو 12 عاما، خدعها بكلامه المعسول ووعوده الوردية بعش زوجية ليس له مثي حتى اكتشفت حقيقته لتختار مرارة الفراق بدلا من أن تتجرع كأس العذاب ألوان طيلة حياتها.

لك لم تتخيل أن محاولة طي صفحة قديمة ستقودها إلى فصل أكثر قسوة. ظنت أن ما انتهى بينهما أصبح من الماضي، وأن الخلافات التي فرقتهما كانت كفيلة بوضع نقطة النهاية إلا ان ما بدا وكأنه فرصة أخيرة للصلح، تحول إلى بداية لسلسلة من الوقائع الصادمة التي لم تكن في الحسبان.

خلاف انتهت بفسخ خطوبة فتاة أكتوبر

القصة بدأت عندما قررت فتاة عاملة إنهاء خطوبتها من سائق بعد خلافات متكررة بينه وبين والدها حول تكاليف ومصاريف الزواج. كان القرار صعبًا، لكنه جاء بعد قناعة بأن الاستمرار أصبح مستحيلًا في ظل التوترات المستمرة.

مرت الشهور، وبدأت الفتاة تحاول استعادة حياتها بشكل طبيعي، متجاوزة تلك التجربة. إلا أن حبيبها المزعوم لم يتقبل القرار بسهولة، وظل يحاول التواصل معها بين الحين والآخر، عارضًا حلولًا ووعودًا بإنهاء الخلافات، في محاولة لإعادة العلاقة.

خدعة أوقعت فتاة أكتوبر فريسة

وفي إحدى هذه المحاولات، تواصل معها مدعيًا مروره بوعكة صحية، وطلب منها زيارته للاطمئنان عليه. بدافع إنساني، لم تتردد في تلبية الطلب، معتقدة أنها تقدم مساعدة لشخص كانت تربطها به علاقة في وقت سابق. لكن تلك الزيارة لم تسر كما توقعت.

حسب روايتها، استغل المتهم وجودها واعتدى عليها، قبل أن يحاول تهدئة الموقف بوعد جديد بالزواج، مؤكدًا أنه سيحل جميع الخلافات السابقة مع أسرتها. تركت المكان وهي تحمل مزيجًا من الصدمة والتردد، بين تصديق وعوده أو الهروب من واقع لم تستوعبه بعد.

اعتداء ثان على فتاة أكتوبر

لم يمض وقت طويل حتى تكررت محاولاته للتواصل، مستغلًا حالة الارتباك التي تعيشها. أقنعها مجددًا بالحضور إلى مسكنه، هذه المرة تحت وعود أكثر وضوحًا بإنهاء الأزمة والبدء من جديد. لكنها لم تكن تعلم أن ما ينتظرها سيكون أكثر قسوة.

تقول الفتاة في بلاغها إن المتهم كرر فعلته الأولى ولكن هذه المرة لم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أجبرها على توقيع إيصال أمانة في محاولة للضغط عليها وإحكام السيطرة عليها، مستغلًا خوفها وارتباكها.

بلاغ في القسم وقرار حاسم

عند هذه النقطة، قررت الفتاة كسر الصمت، وتوجهت إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة، واضعة حدًا لما تعرضت له. فريق بحث شكله اللواء علاء فتحي وقاده العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر عكف على فحص الواقعة انتهاء بتحديد وضبط المتهم ليقر بفعلته ويرشد عن إيصالات الأمانة لتأمر النيابة بحبسه احتياطيا.

اقرأ أيضا:

