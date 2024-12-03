وزارة التربية والتعليم تحتفل بإطلاق المجلس التسييري للتعليم المزدوج

كتب- أحمد الجندي:

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، احتفالية (INNOVET) في نسختها الثانية تحت شعار "شراكات لمستقبل التعليم الفني"؛ وذلك لإطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير منظومة التعليم الفني، وسعيها نحو الارتقاء بالتدريب العملي؛ وتحسين نوعية مخرجات ومستويات الجدارات المهنية للتكنولوجيين والفنيين المصريين في مختلف القطاعات؛ ولمواكبة المستويات العالمية، وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عالٍ، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج.

وألقي الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، نيابة عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة الافتتاح، أكد خلالها أهمية نموذج التعليم المزدوج كأحد أهم مبادرات تطوير التعليم الفني، حيث يقضي الطالب 70%؜ من دراسته داخل المؤسسة الصناعية في تخصصه فيما يعرف بنظام التعليم المعتمد على العمل.

استعرض نائب الوزير استراتيجيات الوزارة نحو التعليم الفني وخطط التوسع في المدارس داخل المؤسسات الصناعية والزراعية والخدمية لتحقيق تدريب عملي حقيقي وتأهيل الخريجين للعمل بشكل مباشر في السوق المحلي والإقليمي والدولي.

ويضم المجلس التسييري بالقرار الوزاري رقم 191 لسنة 2024 بإنشائه ممثلين عن كل مؤسسات واتحادات الأعمال وذلك برئاسة نائب الوزير وعضوية كل من اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، واتحاد الغرف السياحية والفندقية، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بالإضافة إلى الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وجمعية مستثمري مدينة السادات.

وشهدت الاحتفالية تكريم الشركات المتميزة في تقديم خدمات التدريب لطلاب مدارس التعليم الفني ووحدات التنسيق في المديريات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك عقدت حلقة نقاشية استعرض فيها أعضاء المجلس رؤيتهم وخطط عمل المجلس في الفترة المقبلة.

حضر الاحتفالية، المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وممثلون عن الوزارات المعنية، وعدد كبير من وكلاء الوزارة، فضلا عن مديري التعليم الفني، وممثلي القطاع الخاص وجهات التعاون الدولي والمجتمع المدني.

كما حضر الدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس هيئة ضمان الجودة في التعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، والدكتور أشرف بهجات، رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني، والدكتورة أماني قرني، استشاري الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

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