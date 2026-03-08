إعلان

مادة التاريخ.. رابط النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

05:30 م 08/03/2026

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النموذج الاسترشادي لمادة التاريخ الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، بهدف تعريف الطلاب بشكل الأسئلة وطريقة التقييم المتبعة في الامتحانات، في إطار جهودها لدعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية.

أكدت الوزارة أن هذا النموذج يمثل جزءًا من سلسلة النماذج الاسترشادية التي تُنشر دوريًا لجميع المواد الدراسية، لتوفير مرجع شامل للطلاب يساعدهم على الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية وفهم أسلوب الأسئلة والتقييم.

أوضحت الوزارة أن النموذج متاح حاليًا عبر المكتبة الإلكترونية الرسمية، مما يتيح للطلاب الاطلاع عليه وتحميله بسهولة في أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة المدارس.

رابط التحميل المباشر

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي للوزارة وتحميل النموذج الاسترشادي لمادة التاريخ من خلال الرابط التالي من هنا

