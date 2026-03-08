أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النموذج الاسترشادي لمادة التاريخ الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، بهدف تعريف الطلاب بشكل الأسئلة وطريقة التقييم المتبعة في الامتحانات، في إطار جهودها لدعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية.

أكدت الوزارة أن هذا النموذج يمثل جزءًا من سلسلة النماذج الاسترشادية التي تُنشر دوريًا لجميع المواد الدراسية، لتوفير مرجع شامل للطلاب يساعدهم على الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية وفهم أسلوب الأسئلة والتقييم.

أوضحت الوزارة أن النموذج متاح حاليًا عبر المكتبة الإلكترونية الرسمية، مما يتيح للطلاب الاطلاع عليه وتحميله بسهولة في أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة المدارس.

رابط التحميل المباشر

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي للوزارة وتحميل النموذج الاسترشادي لمادة التاريخ من خلال الرابط التالي من هنا

اقرأ أيضاً:

بعد اعتماد القيمة العادلة.. الحكومة تقترب من طرح بنك القاهرة في البورصة

بإجمالى 470 إزالة .. وزير الري يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة المجيد