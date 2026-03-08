إعلان

استجابةً لمطالب أولياء الأمور.. التعليم تعدل موعد امتحانات شهر مارس 2026

كتب : أحمد الجندي

02:16 م 08/03/2026

أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد عقد امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل، وذلك استجابةً لمطالب أولياء الأمور ومراعاةً لظروف انتظام الدراسة في المديريات التعليمية المختلفة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن امتحانات شهر مارس ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 في المديريات التعليمية التي تعمل مدارسها بنظام الدراسة يومي السبت والأحد.

كما أشارت الوزارة إلى أن المديريات التعليمية التي تعمل مدارسها بداية من يوم الأحد، ستبدأ امتحانات شهر مارس بها يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026

شهر مارس صفوف النقل المديريات التعليمية

