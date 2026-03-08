أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد عقد امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل، وذلك استجابةً لمطالب أولياء الأمور ومراعاةً لظروف انتظام الدراسة في المديريات التعليمية المختلفة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن امتحانات شهر مارس ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 في المديريات التعليمية التي تعمل مدارسها بنظام الدراسة يومي السبت والأحد.

كما أشارت الوزارة إلى أن المديريات التعليمية التي تعمل مدارسها بداية من يوم الأحد، ستبدأ امتحانات شهر مارس بها يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026

اقرأ أيضاً:

بعد اعتماد القيمة العادلة.. الحكومة تقترب من طرح بنك القاهرة في البورصة

بإجمالى 470 إزالة .. وزير الري يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل





الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة المجيد