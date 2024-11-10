"أولياء أمور مصر" يطالب بتعديل لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة العنف في المدارس

كتب- أحمد الجندي:

طالبت داليا الحزاوي، مؤسِسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، بتعديل لائحة الانضباط المدرسي من أجل القضاء على ظاهرة العنف المتزايدة في المدارس.

وقالت "الحزاوي"، في بيان الأحد، إن ما يحدث من عنف داخل المدارس يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة التربية والتعليم لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، مشيرة إلى أن أولياء الأمور يجب أن يكون لديهم الحق في ضمان سلامة أبنائهم داخل المدرسة.

وأوضحت "الحزاوي"، أنه من الضروري إعادة النظر في لائحة الانضباط المدرسية، وخاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبات وتغيير آليات التعامل مع المخالفات، حيث أن التنبيهات الشفوية والكتابية لم تعد فعالة في مواجهة التجاوزات التي تحدث في المدارس، معتبرة أن "من أمن العقاب أساء الأدب".

وأكدت أهمية تفريغ طاقات الطلاب من خلال تفعيل الأنشطة المدرسية والرياضية، حيث تساهم هذه الأنشطة في بناء الشخصية وتعزيز القيم والأخلاق مثل ضبط النفس، التعاون، تقبل الهزيمة، والإصرار على التفوق.

وأشارت إلى أن الأنشطة المدرسية لها دور كبير في تربية الطلاب على الالتزام بالقوانين وتنمية الخصال الكريمة.

كما دعت إلى ضرورة عودة الدور الفعال للأخصائي الاجتماعي في المدارس، من أجل تعديل السلوكيات غير المنضبطة لدى الطلاب، وتعزيز التواصل مع الأسر لمعالجة المشكلات السلوكية.

وأوضحت "الحزاوي"، أن الأسرة يجب أن تشارك بفاعلية في متابعة أحوال أبنائها، مؤكدة أن الانشغال بتوفير الاحتياجات المادية قد جعل الأسرة تغفل عن دورها التربوي والرقابي.

وأكدت "الحزاوي" تفعيل مبادرة ائتلاف أولياء أمور مصر تحت شعار "التربية أولاً وآخراً"، التي تهدف إلى إحياء القيم الأخلاقية بالتعاون بين المدارس والأسر والإعلام.