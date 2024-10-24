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مؤسسة "أمهات مصر" تُبرز أهمية مبادرة "بداية" في تحفيز المؤسسات الحكومية

02:42 م الخميس 24 أكتوبر 2024

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

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كتب- محمد سامي:

أفادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بأن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تمثل الشرارة التي أشعلت الحماس في جميع الوزارات والمؤسسات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت عبير، خلال تصريحات صحفية، أن مبادرة "بداية" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا تُعد من أبرز المبادرات في مصر حاليًا، مشيرة إلى الاستجابة السريعة من الوزارات ومديرياتها وإداراتها في مختلف المحافظات، حيث أطلقت فعاليات ومبادرات تتماشى مع أهداف "بداية"، في تجسيد للوطنية الجماعية لخدمة الشعب المصري.

كما دعت عبير أحمد، جميع المدارس وأولياء الأمور إلى التفاعل مع هذه المبادرة الرئاسية في مختلف المجالات، مما يسهم في تحسين تجربة التعليم والعملية التعليمية بشكل عام.

عبير أحمد مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المؤسسات الحكومية
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