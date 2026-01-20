بني سويف-حمدي سليمان:

أدى 68 ألف طالب وطالبة امتحان مادة الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية داخل 328 لجنة فرعية بمختلف مدارس محافظة بني سويف، دون عقبات.

من جانبها أكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، متابعتها من خلال غرفة العمليات بالمديرية، إجراءات تسليم أوراق الأسئلة واطمأنت من خلال غرفة العمليات المركزية على وصولها في المواعيد المحددة، وانتظام اللجان، وحُسن سير العمل داخلها دون معوقات.

وشددت على الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، والدقة في توزيع أوراق الأسئلة، وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع توفير سبل الراحة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تؤثر على سير الامتحانات، إلى جانب الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، تنفيذًا للتعليمات الوزارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.