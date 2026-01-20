الزملوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة موط الرسمية للغات المشتركة بمركز الداخلة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، جهاد متولى رئيس المركز، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك في مستهل جولته التفقدية بالمركز.

واطمأن المحافظ، على انتظام أعمال اللجان وتوفير بيئة امتحانية ترتكز على الهدوء والالتزام؛ لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواءٍ ملائمة، مُوجهًا بتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو المراقبين، ومؤكدًا استمرار المحافظة في دعم الطلاب المتفوقين وتكريم الأوائل؛ تحفيزًا على مواصلة التفوق وحصد نتائج مُشرّفة.